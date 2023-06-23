Ekonomiye güven azaldı! TÜİK çarpıcı verileri açıkladı
TÜİK, haziran ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 101,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomiye güvende azalış görüldü.
Mayıs ayında 103,7 olan ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 2,5 azalma göstererek 101,1 seviyesine düştü.
Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 105,7 seviyede çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 117,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 88,9'a geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı