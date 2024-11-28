Ekonomiye güven düştü! TÜİK son verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ekonomiye güven düştü! TÜİK son verileri açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, ekim ayında 98 olan ekonomik güven endeksi, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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