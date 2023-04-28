Elektrik faturasını düşürmenin yolları

Artan elektrik fiyatları, vatandaşların geçim mücadelesine ek bir yük getiriyor. Bu nedenle, elektriği daha tasarruflu kullanmak ve fatura tutarını düşürmek önem kazanıyor.

ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI NELER?

Bilinçsiz elektrik tüketimi en büyük sorunlardan biri. Evdeki elektronik eşyaların farkında olmadan çalıştırılması veya gereksiz yere açık bırakılması faturayı yükseltir. Bu nedenle, bulaşık ve çamaşır makineleri gibi elektronik aletler Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri çalıştırılmamalıdır. Bunun yerine Perşembe günü işlerinizi halletmeye özen gösterin.

HANGİ SAATLERDE ÇAMAŞIR, BULAŞIK VE FIRIN ÇALIŞTIRIRSAK TASARRUF EDERİZ?

Elektrik tüketiminin saatlere göre değişmektedir. Elektrik tüketiminde en uygun saatler genellikle 01:00-07:00 arasıdır. Bu saatlerde fırın, çamaşır, bulaşık makinesi gibi büyük elektronik cihazlar çalıştırılabilir.

Göz önünde bulundurmanız gereken başka bir nokta ise akşam saatleri 17:00-21:00 arası, elektriğin en pahalı olduğu saatlerdir. Bu saatlerde elektrik tüketmemeye özen göstermek, fatura tutarını düşürmenin en kolay yolu olacaktır.

Ayrıca, evde enerji tasarruflu ampuller kullanmak veya gereksiz yere ışıkları açık bırakmamak da önemlidir. Bu küçük çaplı adımlar bile elektrik tüketiminde ciddi bir azalmaya neden olabilir.

Kaynak: Aydınlık.com.tr