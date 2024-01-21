Elinde altını olanlar dikkat! Bu hafta... 21 ocak 2024 altın fiyatları...

Altın yatırımcıları ve elinde yatırım yapmak için fırsat olan vatandaşlar uzmanların başta gram altın olmak üzere altın ile ilgili yaptığı yorumları dikkatle takip ediyor. Gram altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve gram altın fiyatları ile ilgili uzmanların yaptıkları değerlendirmeler ile birlikte gram altına güvenin süreceği ve yatırımcısını üzmeyeceği öngörülüyor.

Son olarak uzmanlar yaptıkları analizlerle gram altın ve altın fiyatlarında bu haftanın kritik olduğunu ve yarıtımcıların kendi koşullarını dikkatle değerlendirmeleri gerektiği çıkarımını yaptı. Uzman isim ise gram altın ve altın fiyatları hakkında "Gram altın, fiziki tarafta 2.050 TL - 2.060 TL arasında işlem görmektedir. Bugün gram altın serbest piyasada 2.070 TL rakamını gördü ama ons altındaki gerileme ile beraber 15 TL civarında bir düşüş yaşandı. Gram altın için bu haftaki fiyat aralığımız 2.040 TL ile 2.070 TL aralığı olacaktır. Bu hafta gram altında gerilemeler, yatırımcılar için alım fırsatlarına işaret etmektedir. Yakın gelecekte gram altında 1-2 haftalık süreç içinde 50 TL'lik bir yükseliş beklemekteyiz." ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 ocak 2024 altın fiyatları...

21 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 1.969,16

Satış: 1.969,42

Çeyrek Altın

Alış: 3.357,00

Satış: 3.441,00

Altın (ons)

Alış: ($)2.028,40

Satış: ($)2.028,74

Tam Altın

Alış: 13.217,13

Satış: 13.479,30

Cumhuriyet Altını