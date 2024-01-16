Elinde altını olanlar dikkat! Yüzde 73 ihtimalle... 16 ocak altın fiyatları

Elinde altını olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler ve altın borçlananlarla birlite bir çok vatandaş günlük olarak Altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi? Sorularının yanıtlarını arıyor. Altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan küresel piyasalarda gelişmeler yaşanıyor. FED'in mart ayı için faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

YÜZDE 73 İHTİMALLE

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Altın fiyatları bu kararlardan doğrudan etkilenecek...

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

16 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.984,48₺

Gram altın satış: 1.984,75₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.936,86₺

Gram altın satış: 2.028,42₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.341,00₺

Çeyrek altın satış: 3.408,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.260,82₺

Çeyrek altın satış: 3.482,98₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.683,00₺

Yarım altın satış: 6.775,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.522,61₺

Yarım altın satış: 6.924,05₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.325,00₺

Tam altın satış: 13.509,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.005,20₺

Tam altın satış: 13.806,20₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.846,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.513,70₺

Cumhuriyet altını satış: 14.156,74₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.714,00₺

Ata altın satış: 13.942,00₺

Kuyumcu