Elite World, Amsterdam’daki ilk oteliyle Avrupa’ya açılıyor

Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 2022 yılından bu yana devreye aldığı franchise iş modeli ile büyüme stratejisi kapsamında yeni otellerle büyümeye devam ediyor. Zincir, 2025 yılındaki hedeflerini 26 Şubat Çarşamba günü Elite World İstanbul Taksim’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ve zincirin CEO’su Orkun Petekçi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefiyle yola çıkan zincir, 2025 yılı stratejisini yurt içinde Anadolu’da hızlı büyüme, yurt dışında ise Avrupa’ya açılma üzerine kurdu. Yurt dışındaki büyüme stratejisi kapsamında ilk otelini geçtiğimiz yıl Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da açmak için anlaşma imzalayan zincirin hedefinde bu yıl ise Avrupa şehirleri yer alıyor.

AVRUPA’DAKİ İLK OTELİNİ AMSTERDAM’DA AÇACAK

Bu kapsamda Elite World, Avrupa’daki ilk otelini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açacağını duyurdu. Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın bulunduğu Hoofddorp bölgesinde hayata geçirilecek Elite World Comfy Amsterdam Airport Schiphol için Elite World Hotels & Resorts ile yatırımcı ortağı VASTEB Invest B.V. arasında anlaşma imzalandı. 123 oda, restoran ve fitness salonundan oluşacak otel, 2026 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak. Zincir, markalarını bu yıl Avrupa’nın başka şehirlerine de taşıyarak 2025’i Avrupa’ya açılma yılı olarak geçirmeyi planlıyor.

ANADOLU ŞEHİRLERİNDE HIZLI BÜYÜYECEK

Elite World’ün yurt içindeki büyüme stratejisi kapsamında ise Anadolu şehirlerinde hızlı büyümek yer alıyor. Zincir, turizmi çeşitlendirme politikasına paralel olarak Anadolu şehirlerinin gizli kalmış turizm potansiyellerini en üst seviyeye taşıyacak niş destinasyonlara odaklanacak. Elite World, Anadolu şehirlerinde 3-4 yıldızlı kategorideki oteller alanındaki açığı değerlendirerek büyüyecek.

“YATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Turizm sektöründe 50 yıla yaklaşan deneyimimizle dünya standartlarındaki hizmet kalitemizi ülkemizin ve dünyanın farklı şehirlerine taşımayı odağımıza aldık. Ülkemiz turizm politikalarına paralel olarak, yeni açacağımız otellerde turizmi 12 aya ve tüm yurda yayacak bir stratejiyle yaklaştık. Bu şekilde markamızı daha da güçlendirerek yurt içinde geniş bir ağa sahip olurken yurt dışına da açılma stratejimizi geçen yıldan itibaren uygulamaya başladık. Bu kapsamda hızlı bir değişimden geçen küresel seyahat ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara cevap verecek yeni markalarımızı bünyemize dahil ettik. Bugün, bünyemizdeki 10 markayla, seyahat ihtiyaçlarına cevap veriyor ve hem yurt içi hem de yurt dışında Elite World’ün hizmet kalitesine inanan yatırımcılarımızla birlikte büyümeye devam ediyoruz. Yatırımını Türkiye ve küresel seyahat turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek isteyen tüm yatırımcıları Elite World ile birlikte büyümeye davet ediyoruz.” dedi.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi ise “Elite World olarak bu yıl, yeni bir küresel yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl Fildişi Sahilleri ile başlattığımız yurt dışı açılımımızda bu yıl Avrupa’ya odaklanıyoruz. Bu kapsamda Avrupa’nın en çok turist alan şehirlerinden Amsterdam’da 2026 Eylül’de açacağımız ilk otelle bu açılımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içinde Avrupa’da başka şehirlerde de anlaşmalarımızı imzalayarak yurt dışındaki otel sayımızı artırma konusunda bir atılıma geçiyoruz. 2025’te aralarında Almanya ve İngiltere’nin de olduğu ülkelere markamızı taşıma hedefimiz bulunuyor. Büyüme yolculuğumuzun diğer aşamasında ise Anadolu şehirlerinde hızlı büyümeyi planımıza aldık. Anadolu’daki turizm hareketlerini canlandırma ve turizmi farklı bölgelere de yayarak çeşitlendirme hedefiyle ilerleyip, 3-4 yıldızlı otel kategorilerinde hızlı bir açılım yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda sadece büyük Anadolu şehirleri değil, turizm potansiyeli ortaya çıkartılmamış illeri de hedefleyerek turizmi canlandırmak istiyoruz. 2025’te yenilikçi ve dinamik yaklaşımımızda yatırımcılarımızla birlikte büyümeyi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini yakalamak istiyoruz.” diye konuştu.

DİNAMİK KONAKLAMA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN MARKALARLA BÜYÜYOR

Elite World Hotels & Resorts, küresel çapta değişen seyahat ihtiyaçlarına yeni markalarıyla cevap veriyor. Ekonomiden lükse, resort’tan residence’a kadar farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap veren 10 markasıyla günümüz gezginlerine her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Zincir, bu yıl büyük şehirlerde residence ve otelden oluşan “combo” adı verilen, kısa ve uzun dönem konaklama ihtiyaçlarına ev rahatlığında hizmet sunan projelerle de büyümeyi planlıyor.