Emekli maaşı alanlar dikkat! Bankalar promosyonu artırdı: İşte güncel rakamlar

Emekliler dikakt! Bazı bankalar promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında emekli promosyonları ile ilgili detayları şöyle anlattı;



DAHA ÖNCE ANLAŞMA YAPAN NE YAPACAK?

- En yüksek tutar 24 bin liraya ulaştı. 13 banka da emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Daha önce bir promosyon anlaşmasına imza atmış bir emekli de bu haktan yararlanabilir mi? diye soruluyor. Genel olarak 3 yıllık taahhüt veriyorsunuz. Bunun karşılığında banka promosyon veriyor. Sosyal güvenlik kurumunun bütün bankalarla zaten protokolü var. Bir emekli vatandaşımız 3 yıllık taahhüt vaadinde bulunmuş olsa bile bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. İstediği zaman mevcut bankadaki hesabını başka bir bankaya yani daha yüksek promosyon veren bankaya taşıyabiliyor. Bunun önünde herhangi bir ceza idari para ziyasetmeye müeyyide yoktur. Sadece şu var; Diyelim ki 3 yıl taahhüt vermişsinizdir. Aradan 1 yıl geçmişse kullanılmayan 2 yıl için banka kalan 2 yıl için o çayma bedelini geri alıyor. 1 yıl önce 3 yıllık anlaşmaya imza atmış olsun emeklimiz. Ve bunun karşılığında da 6 bin lira promosyon tutarı almış olsun. Ve üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 24 bin lira veren başka bir bankaya geçmek istiyor. Buradaki hesap nasıl olacak?

EMEKLİLERİMİZ ACELE ETMESİNLER

- Emeklerimiz hemen acele etmesinler. Mesela Temmuz'da ne oldu? Emeklerimizin maaşı zamlanınca bankalar da bunu tekrar yenilediler. Dolayısıyla hemen anında karar vermek yerine iyice bir araştırma yapsınlar. Biliyorsunuz önümüzdeki Ocak ayında yine emeklerimizin maaşları artacak. Dolayısıyla yine bir artış söz konusu. Ve bu yarış hiçbir zaman durmayacak.

BİRDEN FAZLA PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?