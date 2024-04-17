Emekli maaşına zammın önündeki engel Mehmet Şimşek mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim öncesi temmuz ayında emekli aylıklarına zam vaadinde bulunsa da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan kapıları kapattı. Işıkhan, emeklilerin alacağı enflasyon farkı dışında bir artışın olmayacağını açıkladı. Asgari ücrette de ara zam yapılmayacağı netleşti. Ulusal Kanal’ın hükümet yetkililerinden edindiği bilgilere göre, emekli ve çalışanlara ek zammın önündeki engel; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…



Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçime 2 gün kala bu vaadi vermişti emeklilere... Ancak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin zam beklentisine kapıları kapadı: "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete de ara zam düşünmüyoruz."



Ulusal Kanal’ın hükümet yetkililerinden edindiği bilgilere göre, zam artışlarındaki engelin adı; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Kemer sıkma politikası uygulayan Şimşek'in emekli ve çalışanlarla ilgili hiçbir artışa sıcak bakmadığı ve bakanlara da artış açıklamalarıyla ilgili uyarılar yaptığı belirtildi.



Nitekim öğretmen atamalarında da top Şimşek’te. Meclis’te gazetecilerin atamalara yönelik sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şimşek’i işaret etti: "Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım."



Sağlık Bakanlığı'ndaki atamaları da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in engellediği belirtiliyor.