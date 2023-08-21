Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Merakla beklenen emekli maaşlarına zam haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'den dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memurların toplu sözleşme süreci ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, şöyle konuştu:

- Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.
# cumhurbaşkanı erdoğan # emekli maaşları zam
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