Emekli promosyonlarında değişiklik! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bankalar, promosyon kampanya yarışında yeni bir adım attı. Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi, emekli promosyon kampanyalarında yüksek teklifler sunmaya başladı. Emekli maaşlarına ek ödemelerle birlikte, bazı bankaların sunduğu promosyon miktarının 24.000 TL'ye kadar çıktığı görüldü.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Eylül 2024 itibarıyla emekli maaşlarındaki artışın ardından bankalar, promosyon ücretlerini güncelleyerek resmi web sitelerinde açıkladı. Bu güncellemeyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerini yeniden düzenledi.

YAPI KREDİ BANKASI

1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdünde bulunan emekliler, 18.000 TL'ye kadar çıkan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

VAKIFBANK

VakıfBank, emeklilere yönelik özel bir kampanya duyurdu. 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya ilk maaşını VakıfBank'tan alan yeni emekliler, toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.

Kampanya kapsamında, 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kartı ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan emeklilere, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerde aylık 500 TL'ye kadar, yıllık toplamda 6.000 TL'ye varan ek nakit ödüller sunulacak. Her iki kartın da kullanılması durumunda ise aylık en fazla 1.000 TL, yıllık en fazla 12.000 TL’lik ek nakit ödeme fırsatı sağlanacak.

Promosyon ödemeleri şöyle:

10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor. Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, emekli maaşlarını üç yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli promosyon kampanyasında önemli güncellemeler yaptı. Kampanya kapsamında, emekli maaşı miktarına göre şu promosyon ödemeleri sunulmaktadır:

10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 6.250 TL,

10.000 - 15.000 TL arasında olan maaşlar için 10.000 TL,

15.000 - 20.000 TL arasında olan maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan maaşlar için ise 15.000 TL.

Bu promosyon fırsatından, 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında emekli maaşlarını üç yıl süreyle Garanti BBVA'dan alacaklarını taahhüt eden emekli müşteriler faydalanabilecek.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1 Eylül - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, 15.000 TL’ye kadar promosyon avantajından yararlanabilecek. Promosyon ödemeleri şöyle düzenlenmiştir:

0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL,

10.000 - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL,

15.000 - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır

HALKBANK

Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden yararlanabilir. Promosyon ödemeleri şöyle belirlenmiştir:

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon sağlanmaktadır.

FİBABANKA

Fibabanka'nın güncellenmiş emekli maaşı promosyonları şöyle:

10.000 TL'ye kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL arasında maaş alan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL arasında maaş alan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın resmi internet sitesinde duyurduğu emekli promosyon oranları şöyle belirlenmiştir:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

QNB FİNANSBANK

Aylık maaş tutarı;

0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme yapacak.