Emekli promosyonu protokol ile katlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla yeni promosyon imzaladı. Buna göre emeklilere ödenecek promosyonlar yaklaşık iki katına çıkarılacak 8-12 bin lira arasında değişecek.

Emekli promosyonu protokol ile katlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yapılacak promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor.

SGK, belirlenren tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarının artırılabileceğini altını çizdi.

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