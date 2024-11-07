Emekliler dikkat! Ziraat Bankası'ndan Kasım ayında ödeme

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ve Bankkart kullanan müşterileri için Kasım ayında 3 özel kampanya başlattı. Bu kampanyalara katılan emekliler toplamda 4 bin TL’ye kadar ödeme alabilecekler.

Emekliler dikkat! Ziraat Bankası'ndan Kasım ayında ödeme
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Kampanya kapsamında, emekliler anlaşmalı iş yerlerinden yaptıkları her 750 TL ve üzeri alışveriş için 75 TL kazanacak ve bu yolla 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira biriktirebilecekler.

Buna ek olarak, Ziraat Bankası POS cihazlarından 1.000 TL ve üzeri her alışveriş için 100 TL iade kazanma fırsatı sunuluyor ve toplamda 1.000 TL’ye kadar ek kazanç elde edilebiliyor.

Diğer bir kampanya ise Eczane, Optik ve Sağlık sektöründeki Bankkart anlaşmalı iş yerlerinde geçerli. Bu yerlerde, tek seferde yapılan her 750 TL ve üzeri alışveriş için 75 TL kazanarak toplamda 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira sahibi olunabilecek.

Bu üç kampanyadan yararlanan emekliler, Kasım ayı boyunca 4.000 TL’ye varan nakit ödeme alabilecekler.

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