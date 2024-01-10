Emeklilere Ek Zam Ne Kadar Olacak? Hükümetten Açıklama Geldi...

Bir yandan fahiş konut kiraları bir yandan da enflasyonla mücadele eden emekli, maaşlarına yansıyacak ek zam oranını bekliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon farkından memnun olmayan emekli, 16 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Meclis'e getireceği çalışmanın kapsamını merak ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamma ilişkin açıklamayı yaptı.

'Önümüzdeki Hafta Kabine'de Değerlendirilir'

Güler ayrıca, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" diye konuştu.

Ocak Ayının Sonunu İşaret Etti

Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz." dedi.

Bir kanun tekliflerinin hâli hazırda olduğunu dile getiren Güler, "Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.