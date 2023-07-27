Emeklilerin aylık farkları ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylık farkları yarından itibaren ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: