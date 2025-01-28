Emeklilik yolu kapandı: Hükümetten engelli vatandaşlara kötü haber

Ulusal Kanal ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karataş, engellilerin emekli olma yolunda yaşadıklarını anlattı. Karataş şunları söyledi:

- Engelli emekliliği, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan günümüze kadar olan süreçte, dezavantajlı grupta yer alan engellilerin emekliliğinin normal emekliliğe göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu baş müfettişliği yapmış bir uzman olarak, engellilerin emekliliğinin her zaman daha kolay olduğunu gözlemledik. Özellikle engelli emekliliğinde yaş koşulu bulunmamaktadır. Mevcut uygulamalara bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamasında çeşitli engelli emekliliği türleri bulunmaktadır. Bunlar şunlardır: Vergi indirimi ile emeklilik, Yaşlılık ayrılığından engelli emekliliği, Malulen emeklilik. Malulen emeklilik, sigortalı olarak çalışma hayatına girdikten sonra prim ödeme gün sayısının 1800 güne ulaşması durumunda, yaş koşulu aranmaksızın malullük raporu alındığında emekli olunmasını sağlar. Diğer engelli emekliliği şekilleri de SGK mevzuatına göre çalışma gücündeki kayba bakılarak değerlendirilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık kurulu tarafından işlem yapılır. En önemli sorunlardan biri, engelli vatandaşların sıkça dile getirdiği vergi indirimi ile emeklilik meselesidir. Vergi indirimi ile emeklilik, sosyal amaçlı bir düzenleme olup, burada çalışma gücü dikkate alınmamaktadır. Bu düzenleme, SSK'dan bu yana devam eden bir uygulama olup, 2008 yılında yürürlüğe giren SGK Kanunu (5510 sayılı kanun) ile müktesep hak kapsamında korunmuştur. Bu nedenle, engellilerin bu haklarına dokunulmamış ve haklı serzenişleri devam etmektedir. Türkiye Gazetesi'ndeki köşemde ve diğer televizyon programlarında engellilerin haklarını dile getirdim