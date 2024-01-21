Emekliye ek zamda yeni gelişme! Yeni emekli olacaklar...

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında 5 puan ek zam yapılmasına ilişkin karar kabul edildi. Böylece yüzde 37,57 yerine yüzde 42,57 zamlı maaş alacaklar. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL’ye çıkartılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak.

2024'DE BAŞVURU YAPANLARDA YARARLANACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgide kanun teklifine göre, ek zam 2024 yılından önce bağlanmış aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak tüm malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına yansıtılacak. Buna göre, kanun yürürlüğe girmeden önce emeklilik dilekçesi verenler ile kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dahil 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacak veya aylık bağlanacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Ek zamdan SSK ve BAĞ-KUR kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar da aynen yararlanacak.