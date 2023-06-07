En çok kazandıran banka hisseleri hangileri ?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Borsa İstanbul'daki yükseliş sürüyor. Bakanlar Kurulu'nun da belirlenmesiyle borsada pozitif gelişmeler bekleniyor. Peki borsada en çok kazandıran banka hisseleri hangileri ?
Bist 100 haftanın üçüncü işlem gününde geride bıraktığımız güne kıyasla yüzde 3.60 yükselişle 5.582,83 puan seviyesinde işlem görmektedir.
BIST 100 Endeksi’ndeki yükselişe eşlik enden BIST BANKA (XBANK) Endeksi’nde yükseliş yüzde 3.05’e çıkarak 4.971,25 puan seviyesini gördü.
Bankacılık Hisselerinde Güncel Durum BIST BANKA Endeksi hisse senetlerinden 5’i yükselişleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yükselişleriyle öne çıkan 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı;
• AKBNK - Akbank T.A.Ş.
• GARAN - Türkiye Garanti Bankası
• YKBNK - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• ISCTR - Türkiye İş Bankası A.Ş.
• VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
GARAN 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Türkiye Garanti Bankası’nın Borsa İstanbul’da GARAN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.34 yükselişle 29.72 TL’den işlem görmektedir.
AKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Akbank T.A.Ş.’ın Borsa İstanbul’da AKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.66 yükselişle 18.52 TL’den işlem görmektedir.
ISCTR 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin Borsa İstanbul’da ISCTR kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 4 yükselişle 13,26 TL’den işlem görüyor.
YKBNK 7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL HİSSE FİYATI
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun Borsa İstanbul’da VAKBN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 1.61 yükselişle 10.08 TL’den işlem görüyor.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/en-cok-kazandiran-banka-hisseleri-hangileri