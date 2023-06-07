En çok kazandıran banka hisseleri hangileri ?

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun Borsa İstanbul’da VAKBN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 1.61 yükselişle 10.08 TL’den işlem görüyor.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin Borsa İstanbul ’da ISCTR kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 4 yükselişle 13,26 TL’den işlem görüyor.

Akbank T.A.Ş.’ın Borsa İstanbul ’da AKBNK kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.66 yükselişle 18.52 TL’den işlem görmektedir.

Türkiye Garanti Bankası’nın Borsa İstanbul’da GARAN kodu ile işlem gören payları endekste görülen yükselişe etki ederek bugün seans içerisinde son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 2.34 yükselişle 29.72 TL’den işlem görmektedir.

• YKBNK - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Bankacılık Hisselerinde Güncel Durum BIST BANKA Endeksi hisse senetlerinden 5’i yükselişleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yükselişleriyle öne çıkan 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı;

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Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir?

Borsa İstanbul’da en çok hangi hisseler kazandırdı?