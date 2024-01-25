En düşük emekli aylığı belirlendi! TBMM'de kabul edildi...

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Görüşülen teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre en düşük emekli aylığı 10 bin TL olacak. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt AK Parti Grubu adına söz aldı. Kurt, "Söz konusu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle birlikte çalışma hayatımızda kolaylaştırıcı önemli avantajlar sağlanmış olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, " Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarının artırılması konusunda yapılan düzenlemeyi destekliyoruz; emeklilerimiz ile dul ve yetimlerinin aylıklarında artış sağlayan her kararın yanındayız" ifadelerini kullandı.

YAPILAN ZAM YETERLİ Mİ?

Yüksek enflasyon yükü altında en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması, emekli vatandaşların beklentisini karşılamamakla birlikte yaşam koşullarına uymuyor.

Ayrıca Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı 14 bin 431 TL iken, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'de bırakılması eleştiri oklarının hedefinde.