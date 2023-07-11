En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte beklentiler...

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'na geleceğini belirterek refah payı dahil zam oranının yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Bayram, memur emeklilerini maaşlarını ayın 1’i ila 5’i arası aldıklarını, zam farkının gelecek ay ödeneceğini belirterek şöyle konuştu:

- SSK emeklileri 17 ile 26’sı arasında sigorta tahsis numaralarına göre maaşlarını alıyorlar. Bağkur emeklileri 25 ile 28’i arasında maaş alıyor. SSK, Bağkur emekli zamları kendi hesaplarına zamanında yatacaktır. Memur emeklileri ise zam farkını geç almış olacaklardır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Bayram şunları söyledi: "En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak kaldı. 5.500 TL sene başında gerçekleşen tutardı. Mart ayında da 7500 TL oldu ancak burada 7501 TL ve üzeri alanlar zamdan faydalanamamıştı.

Şu anda yüzde 25’lik zam 7501 TL ve üzeri maaş alanlar için yapılan bir artış diyebiliriz. Bir kişi 6 bin TL maaş alıyorsa yapılan zam kendisine bir artış yaratmayacak. Yüzde 25 zamla birlikte 1500 TL zam alacak toplam maaşı 7500 TL olacak.

Kök maaşı 6 bin TL’nin altında olanların maaşlarında bir değişiklik olmadı. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülen teklifle birlikte Genel Kurul’a bu şekli ile yansıtılacak.

EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLUR MU?

Yüzde 25 zammın Genel Kurul’da artırılabileceğini düşünüyorum. Emeklilerin maaşları düşük kaldı. En düşük memur maaşına yüzde 86’lık zam, asgari ücrete yüzde 34’lük zam yapılmış oldu. Yüzde 25 zammın şu an itibarıyla yetersiz kaldığını, yüzde 30’lara tamamlanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye getirilebilir."

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş da "Meclis’teki görüşmelerde en düşük emekli maaşına yüzde 25 zammın yansıtılarak 9 bin 400 TL seviyesi civarında bir en düşük emekli maaşının belirlenebileceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/en-dusuk-emekli-maasi-kac-lira-olacak-iste-beklentiler-haberi-697969