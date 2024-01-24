En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Fatih Portakal rakam verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

Gazeteci Fatih Portakal ise, emekliye tekrar zam yapılacağını iddia eden isimler arasındaydı.

Yapılan zammı değerlendiren Portakal, "Mart gibi bu zamlar yapılacak. Rakamlara Cumhurbaşkanı Erdoğan bakacak dedik. Gördük ki Mart'ı beklemeye gerek kalmadı. Dün akşam yattım, kalktım ve bir baktım SSK ve Bağ-Kur emeklisine zammın 49,25'e yükseldiğini gördüm, ne dediysek o." ifadelerini kullandı.

Portakal, "Bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için mücadele edeceğiz. Biz de emeklilerin sesi olacağız. Açlık sınırı 15 bin TL, en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL..." sözleriyle en düşük emekli maaşlarına yönelik de bir düzenleme gelebileceğine işaret etti.