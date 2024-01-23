En düşük emekli maaşı ne kadar oldu! Bakan Işıkhan yeni zammı açıkladı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam haberini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.

Enflasyon yükü altında ezilen emekilere yönelik yapılan yüzde 5 ek zam beklentilerin hayli altında kalmıştı. Bunun üzerine emeklilere yönelik yeni bir zam yapılacağı iddiası kulislerde yankılanmıştı.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerine bir zam daha yapıldığını açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 49,25 OLDU

Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM YOK

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yapılan zam en düşük emekli aylıklarını da kapsıyor mu?

En düşük emekli aylıklarıyla ilgili yeni bir gelişme yok. Geçtiğimiz Temmuz ayında kök maaş üzerinden yapılan zamdan faydalanamayan en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar bu zamdan da yararlanamayacak.

YENİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 49,25 zam oranıyla maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.