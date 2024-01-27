En düşük emekli maaşına zam geliyor! İşte o rakam...

En düşük emekli maaşı alan 6 milyon emeklinin yüreğine su serpecek bir açıklama Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Bilindiği üzere kök aylık üzerinden emekli maaşlarına yapılan zam toplamda yüzde 49.25'e çıkarılmıştı. Ancak bu zamdan en düşük emekli maaşı alanlar faydalanamamıştı.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çözüm arayan en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, aylıklarının sabit kalması nedeniyle duruma âdeta isyan etti.

Kamu Son Haber'e açıklamalarda bulunan Erdursun, milyonlarca emeklinin yapılacak olan düzenlemeden etkilenmediğini belirtirken, emeklinin tepkisinin de büyük olduğunu aktardı.

'4 BİN TL ZAM YAPILABİLİR'

Hükümetin emeklinin tepkisine göre bir seyyanen zam yapacağını belirten Erdursun, “Seyyanen zam şeklinde aslında yapılır. 4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler.” ifadelerini kullandı.