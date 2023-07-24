En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler belli oldu! Afrika'daki o ülke ilk sırada

Kamboçya, her yıl yoğun turist ağırlayan bölgelerden ve ülkeye bu nedenle düzenli bir döviz akışı var. Nitekim 0.7'lik enflasyon değeri de temelde turizm gelirlerine dayanıyor ancak ülkenin enerji ve gıda fiyatlarını dengelemesi sayesinde temel tüketim maddelerinde neredeyse hiç fiyat artışı yaşanmıyor. Dolayısıyla ülke genel olarak fakir olsa bile bireylerin alım gücü pek etkilenmiyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda, özellikle tekstil üretimi sayesinde ülkedeki dış ticaret hacminin artırılması ve gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.