En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler belli oldu! Afrika'daki o ülke ilk sırada

Enflasyon tüm ülkelerin önemli bir sorunu. Ülkede yaşayan vatandaşların ekonomik durumunda belirleyici rol oynayan enflasyon hangi ülkelerde düşük? En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler görenleri çok şaşırtıyor! Listede Afrika'dan bir ülke bile var!

En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler belli oldu! Afrika'daki o ülke ilk sırada
En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler belli oldu! Afrika'daki o ülke ilk sırada
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Enflasyon, günümüz koşullarında pek çok ülkenin karşılaştığı en büyük sorunlar arasında. Ancak kimi ülkeler enflasyonla, diğerlerine göre çok daha iyi şekilde mücadele ediyor. En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler 2023 listesi arasında ise oldukça şaşırtıcı isimler bulunuyor. Bu ülkeler arasında çeşitli kıtalara ait ülkeler de var. İlk sırada ise Güney Sudan var! İşte listenin ayrıntıları...

İşte en düşük enflasyon oranına sahip ülkeler:

1. Güney Sudan: -6.2

1. Güney Sudan: -6.2
 

Güney Sudan, 2023 Nisan verilerine göre -6.2'lik enflasyonu ile dünyadaki en düşük enflasyonlardan birine sahip. Ancak bu, ülke ekonomisinin iyi olduğu veya refahın yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Tersine düşük ekonomik aktivite ve az gelişmiş tüketici piyasasına işaret ediyor. Fiyatlar artsa da gelir seviyesi düşük olduğundan enflasyon oranı pek fazla değişmiyor.

 

2. Bahreyn: -0.1

2. Bahreyn: -0.1
 

İstikrarlı bir para politikasına ve petrol zenginliğine sahip olan Bahreyn, -0.1'lik enflasyonu ile 2023'ün en düşük enflasyonlu ülkelerinden ikincisi. Güney Sudan'ın aksine Bahreyn'de çok daha dengeli bir ekonomik politika mevcut. Ayrıca bölgedeki rekabetçi iş ortamı da fiyatların makul seviyelerde kalmasına yardımcı oluyor ve faiz arzları ile enflasyon kontrol altında tutuluyor.

3. Çin: 0.1

3. Çin: 0.1
 

Son birkaç yılın en hızlı büyüyen ekonomisi tartışmasız Çin ekonomisi. Amerika'ya bile kafa tutan, kısa sürede istikrarlı para politikaları ile gündeme gelen Çin'de 0.1 gibi düşük bir enflasyon oranı mevcut. Çin ayrıca bu özelliği ile G20 ülkeleri arasındaki en iyi enflasyon değerini de sergiliyor. Enflasyonun bu seviyede kalması ise en temelde ülkedeki üretim ve işgücü verimliliğine dayanıyor. Ayrıca dış ticaret hacminin artması ekonomik büyümeyi kolaylaştırıyor.

4. Brunei: 0.4

4. Brunei: 0.4
 

Petrol zengini ülkelerden olan Brunei de tıpkı Bahreyn gibi düşük enflasyon oranlarına sahip. 2023 Nisan verilerine göre 0.4 enflasyon oranı olan ülke bunu en başta petrol zenginliğine, daha sonra ise uygulanan dengeli para politikalarına borçlu. Ayrıca yine petrol nedeniyle son derece yüksek bir dış ticaret hacmi var, bu da enflasyonun baskılanmasına yardımcı oluyor.

5. Seyşeller: 0.64

5. Seyşeller: 0.64
 

Bir ada ülkesi olan Seyşeller, harika doğasından sonra 0.64'lük düşük enflasyon değeri ile de ön planda. Ülkedeki bu refah ise genel olarak turizm ve dışa bağımlılığa dayanıyor. Turizme dayalı ekonomi modeli, döviz kurlarının ve ithal fiyatların kontrol altına alınmasını sağlıyor. Merkez Bankası'nın para arzı ve faiz teşvikleri ile sunduğu istikrarlı para politikası da enflasyonu dengelemeye yetiyor.

6. Kamboçya: 0.7

6. Kamboçya: 0.7
 

Kamboçya, her yıl yoğun turist ağırlayan bölgelerden ve ülkeye bu nedenle düzenli bir döviz akışı var. Nitekim 0.7'lik enflasyon değeri de temelde turizm gelirlerine dayanıyor ancak ülkenin enerji ve gıda fiyatlarını dengelemesi sayesinde temel tüketim maddelerinde neredeyse hiç fiyat artışı yaşanmıyor. Dolayısıyla ülke genel olarak fakir olsa bile bireylerin alım gücü pek etkilenmiyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda, özellikle tekstil üretimi sayesinde ülkedeki dış ticaret hacminin artırılması ve gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

7. Makao: 0.85

7. Makao: 0.85
 

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki özel idare bölgesi olan Makao da 0.85 ile en düşük enflasyona sahip ülkelerden biri. Bunun nedenleri arasında ise ülkede sabit para biriminin kullanılması, serbest ve rekabetçi piyasa ekonomisinin olması, düşük ithalat fiyatları sunulması gibi faktörler var. Ayrıca turizm gelirine dayanan ekonomi ve geniş dış ticaret dengesi de enflasyonun sabit kalmasını sağlıyor.

8. Panama: 0.95

8. Panama: 0.95
 

Orta Amerika'nın en turistik ve vahşi yaşam bakımından en zengin ülkesi olan Panama'da 0.95'lik bir enflasyon oranı var. Ülkede ABD Doları'nın resmi para birimi olarak kullanılması nedeniyle döviz kuru dalgalanma riski yok. Bu da istikrarlı bir para politikasının sürüdürülmesini sağlıyor. Ayrıca ülke ekonomik anlamda yıldan yıla büyüme kaydediyor ve bu sayede temel tüketim ürünlerindeki fiyatlar sabit kalıyor.

9. Umman: 1.1

9. Umman: 1.1
 

Umman, genel olarak istikrarlı para politikasına ve sabit para birimine sahip olması nedeniyle enflasyonun düşük olduğu ülkelerden biri. Ülke merkez bankasının para arzını ve faiz oranlarını dikkatle yönetmesi, enflasyonun fazla artmamasına en çok yardım eden etmenlerden. Ayrıca Umman'da turizm ve ticaret sektörlerine, özellikle son yıllarda yoğun yatırım yapılıyor. Bu durum da ekonomik çeşitliliği artırarak enflasyonu baskılıyor.

10. Fiji: 2

10. Fiji: 2
 

Turizm'den beslenen bir diğer ülke olan Fiji'de enflasyon %2 seviyesinde. Son yıllarda sağlam bir ekonomik büyüme kaydeden Fiji, işsizlik oranının düşük ve gelir seviyesinin artış eğiliminde olduğu bir yer. Ayrıca ülkedeki düşük enerji fiyatları sayesinde tüketim ürünlerinin fiyatı sabit tutuluyor ve mali istikrar sağlanıyor. Bu da enflasyonun baskılanmasına yardımcı oluyor.

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# enflasyon # çin # bahreyn
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