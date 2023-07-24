En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler belli oldu! Afrika'daki o ülke ilk sırada
Enflasyon tüm ülkelerin önemli bir sorunu. Ülkede yaşayan vatandaşların ekonomik durumunda belirleyici rol oynayan enflasyon hangi ülkelerde düşük? En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler görenleri çok şaşırtıyor! Listede Afrika'dan bir ülke bile var!
Enflasyon, günümüz koşullarında pek çok ülkenin karşılaştığı en büyük sorunlar arasında. Ancak kimi ülkeler enflasyonla, diğerlerine göre çok daha iyi şekilde mücadele ediyor. En düşük enflasyon oranına sahip ülkeler 2023 listesi arasında ise oldukça şaşırtıcı isimler bulunuyor. Bu ülkeler arasında çeşitli kıtalara ait ülkeler de var. İlk sırada ise Güney Sudan var! İşte listenin ayrıntıları...
İşte en düşük enflasyon oranına sahip ülkeler: