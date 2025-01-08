En ucuz iPhone modeli geliyor

Apple, üç yıl aradan sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket, 2025 yılında ekonomik açıdan güçlü bir konum elde etmek amacıyla iPhone 14'e benzer bir tasarımla, en uygun fiyatlı modelini sunmayı planlıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
En ucuz iPhone modeli geliyor
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Yeni modelde, Apple'ın yapay zeka özelliklerini de kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Peki, iPhone SE 4’ün fiyatı ne olacak? Özellikleri neler ve ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Apple, üç yıl sonra iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.Bu modelin, iPhone serisinin en uygun fiyatlı telefonu olması bekleniyor.

En Ucuz iPhone Modeli Geliyor! Apple’ın Yeni Telefonunun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Popüler Apple analisti Mark Gurman’ın açıklamalarına göre, iPhone SE 4 modelinin 2025’in ilk yarısında, muhtemelen ilkbahar döneminde tanıtılması bekleniyor.

Apple, yeni yılda ekonomik olarak güç kazanmak istiyor.

iPhone 14’e Benzer Bir Tasarım

Yeni iPhone SE, iPhone 14’e benzer bir tasarımla piyasaya çıkabilir. Bu da, 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı, Face ID ve çentikli ekran gibi özelliklerin bulunacağı anlamına geliyor. Ancak iPhone 14’ün aksine, SE 4 modelinde çift kamera yerine tek bir kamera yer alacak.

En Ucuz iPhone Modeli Olacak

iPhone SE 4’ün 499 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Yeni model piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan çekmesi planlanıyor.

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