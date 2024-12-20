Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme tahmini düştü

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu yıllık enflasyon beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Katılımcıların 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3'e geriledi.

2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1'e düştü.

Yıl sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 50'den yüzde 48,51'e geriledi.

Cari yıl sonu bankalararası döviz piyasası dolar kuru tahmini 35 lira 72 kuruşken 35 lira 30 kuruş olarak kaydedildi.