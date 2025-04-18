Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirtti. Ancak vatandaş düşüşü hissetmiyor aksine hayat pahalılığı günden güne artıyor. Etiketlerin her gün değiştiğini söyleyen vatandaş "Aklımızla alay etmeyin" diyor.

Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düştüğünü ifade ederken vatandaş aynı görüşte değil.

Enflasyondaki düşüşü hissetmeyen vatandaş ekonomi yönetimine de güvenmiyor. Vatandaş hükümetin faiz artışının çelişkili olarak görüyor.

Çarşı-pazarda her gün fiyatların değiştiğini söyleyen vatandaş, Hükümetin bir istikrar sağlayamadığını düşünüyor. Vatandaşlar, enflasyon karşında aldıkları ücretin erdiğini ifade ediyor.