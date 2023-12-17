Erken Emeklilik Geliyor! Bakan Açıkladı...

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, esnafların emeklilik konusunda istedikleri 9 bin 200 prim günü şartının 7 bin 200'e düşürülmesi yönündeki taleplerine yanıt verdi.

Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" dedi.

AVM'lerin Yüzde 70'i Batakta

Türkiye'de AVM'lerin açılmasının büyük oranda durduğunu belirten Bakan Bolat, Türkiye'de yaklaşık 450 AVM olduğunu, bunlardan yaklaşık 70'nin finansman sıkıntısı nedeniyle borç aldığı bankalara devredildiği bilgisini verdi.

Öte yandan küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.