Ev kiraları ucuzlayacak mı? Bakan Özhaseki açıkladı!

Türkiye'nin her yerinde konut kiraları almış başını gidiyor. Hal böyle olunca ev sahibi ve kiracılar arasında huzursuzluk da artmış durumda. Milyonlarca kiracı devletin kiraların düşmesi için atacağı adımları bekliyor.

KİRALAR UCUZLAYACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki fahiş kiralarla ilgili konuştu. Özhaseki, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabi bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah." dedi. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yaptırımlara ilişkin ise Adalet Bakanlığı'nın çalıştığını söyledi.