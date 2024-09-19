Ev sahipleri dikkat! Yeni dönem başlayacak

Evini satacak ve evini kiraya verecek ev sahipleri dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. 1 Ocak 2025'den itibaren başlayacak yeni uygulama hakkında açıklamalar geldi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi isimli yeni uygulama hakkında konuşan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir yeni sistemin işleyişi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Elektronik ilan doğrulama sistemi ile emlak sektöründe yeni dönem resmen başladı. Evini satmak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar yeni sisteme göre yetkilendirecekleri emlak danışmanlarını e-devlet üzerinden seçerek ilan verebilecek.

Emlak sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan sahte ilanları ortadan kaldırmak hedefiyle hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni sistemin hem kayıt dışı işlemleri hem de sahte ilanlar ile mağdur olan vatandaşları büyük ölçüde koruma altına alacağını söyledi. Aydemir, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sistemin tam olarak uygulanacak olması emlak sektörü için yeni bir dönem başlatacak. EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ancak ilan verme ve yetkilendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor” dedi.

Özkan Aydemir, 5 soruda elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı;