Ev sahipleri dikkat! Yeni dönem başlayacak
Ev sahiplerini ilgilendiren haber geldi. 1 Ocak 2025'den itibaren yeni dönem başlayacak. Bu uygulama evini satacak ve kiralayacak ev sahiplerini ilgilendiriyor.
Evini satacak ve evini kiraya verecek ev sahipleri dikkat, bu haber sizi ilgilendiriyor. 1 Ocak 2025'den itibaren başlayacak yeni uygulama hakkında açıklamalar geldi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi isimli yeni uygulama hakkında konuşan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir yeni sistemin işleyişi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR
Elektronik ilan doğrulama sistemi ile emlak sektöründe yeni dönem resmen başladı. Evini satmak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar yeni sisteme göre yetkilendirecekleri emlak danışmanlarını e-devlet üzerinden seçerek ilan verebilecek.
Emlak sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan sahte ilanları ortadan kaldırmak hedefiyle hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni sistemin hem kayıt dışı işlemleri hem de sahte ilanlar ile mağdur olan vatandaşları büyük ölçüde koruma altına alacağını söyledi. Aydemir, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sistemin tam olarak uygulanacak olması emlak sektörü için yeni bir dönem başlatacak. EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Ancak ilan verme ve yetkilendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor” dedi.
Özkan Aydemir, 5 soruda elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı;
- 1- Evinizi satmak ya da kiralamak için kaç emlak danışmanına yetki verilebilir? Yeni sisteme göre birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat, proje ve ilan bilgilerini içeren linklere yer verilecek. 2- Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması ve yetkilendirilmesi de zorunlu olacak mı? Elektronik İlan Doğrulama sistemi ve yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. 3- Yetkilendirme süresi ne kadar olacak? Satmak ya da kiralamak istenen taşınmazlara ait yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek. 4- Yetkilendirme yapıldıktan sonra, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı? Taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkündür. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak. 5- Vatandaşlar yetkilendirme olmadan ilan verebilecek mi? Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan gayrimenkul ile ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek.