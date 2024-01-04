Ev Sahipleri Dikkat! Yeni Rakam Netleşti...

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı tutarını açıkladı.

Buna göre kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

33 Bin Liranın Altında Gelir Vergisi Ödemeyecek

Evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.