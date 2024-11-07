Ev ve araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi!

Yüksek kredi faizleri nedeniyle sabit kalan konut ve otomobil fiyatlarını değerlendiren Barış Soydan, bu fiyatların önümüzdeki 6 ila 8 ay süresince yatay bir seyir izleyeceğini belirtti.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Ev ve araba alacaklara uzman isimden uyarı geldi!
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Ekonomi yazarı Barış Soydan, 2025 yılına ilişkin gayrimenkul ve otomotiv sektörleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekonomist ve para uzmanlarının çoğu politika faizinin indirileceği ve buna bağlı olarak sektörlerin genelinde de bir fiyat artışı beklerken Soydan bunun tam tersini beklediğini söyledi.

'PİYASADA DURGUNLUK SÖZ KONUSU'

Midas’a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soydan, “2025’in en az ilk yarısının sonuna kadar otomobilde de konutta da diğer piyasalarda da durgunluk devam edecek” dedi.

Satışlarda ciddi artışların görülmeyeceğini ifade eden Soydan, “Bu da reel olarak fiyatların düşmesine neden olacak. Otomobilde ikinci el de konutta birinci elde daha güçlü kampanyalar göreceğiz 2025’in başında.” değerlendirmesinde bulundu.

Soydan konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ama reel olarak fiyatlar gerilerken yani enflasyondan daha az artarken tasarruf sahipleri enflasyon kadar hatta enflasyon üzerinde faiz geliri elde etmeye devam edecekler. Aynı esnada konut fiyatları otomobil fiyatları yerinde sayacak 6 ay, 8 ay boyunca...”

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