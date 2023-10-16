Eylülde Bütçede 129 Milyar Lira Açık Verildi

Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi. Türkiye'nin giderleri eylülde 570 milyar 482 milyon lira oldu.

Eylülde Bütçede 129 Milyar Lira Açık Verildi
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Bütçe Eylülde yeniden açığa döndü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık verdi. Temmuz ve Ağustos ayının ardından bütçede yeniden açık kaydedildi.

Türkiye'nin Bütçesi Eylülde 129 Milyar Lira Açık Verdi

Eylül ayında bütçe giderleri 570,5 milyar lira, gelirleri ise 441,3 milyar lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde faiz giderleri yıllık yüzde 113,7 artışla 70,8 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirlerinde artış ise yüzde 122,6 oldu. Bu dönemde vergi gelirleri 386,2 milyar lira oldu. Eylül ayında bütçe giderlerine bakıldığında cari transferlerin öne çıktığı izlendi. Bakanlık verilerine göre Eylül'de cari transferler bir önceki yıla göre yüzde 88 artışla 212 milyar liraya çıktı. Eylül'de sadece BOTAŞ'a 14 milyar lira aktarıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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