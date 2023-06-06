Fahiş kira yapan ev sahibine ne kadar ceza verilecek?

Kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Fahiş kira yapan ev sahibine ne kadar ceza verilecek?
AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor. 

FAHİŞ KİRAYA 3 YIL HAPİS CEZASI

Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 

Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak. 27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak. 

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/fahis-kiraya-hapis-cezasi-yolda-772836.html

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