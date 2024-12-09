Faiz düzenlemesi hakkında kritik karar: Resmi Gazete'de yayınlandı

Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi. İptal edilen hüküm, kamulaştırma bedellerinin taksitli ödenmesi durumunda, 3095 sayılı Kanun’a göre kanuni faiz eklenmesini öngörüyordu. Ancak bu düzenleme, artık yürürlükten kalktı.

İptal edilen fıkrada şu ifadeler yer alıyordu:

"Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir." Mahkeme, bu hükmün kamu yararı ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti.

Kararın Etkileri

Bu iptalle birlikte, kamulaştırma sürecinde yapılan taksitli ödemelerde kanuni faiz talep edilemeyecek. Bu durum, hem kamu kurumları hem de kamulaştırılan taşınmaz sahipleri açısından mali değişiklikler getirecek:

Kamu Kurumları: Faiz yükünün kaldırılması, kamulaştırma maliyetlerini düşürecek ve bütçe üzerindeki yükü hafifletecek.

Hak Sahipleri: Faizin kaldırılması, hak sahiplerinin alacaklarında azalma anlamına geliyor. Taksitli ödemeler, artık faizsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kamulaştırma Süreçlerine Yeni Dönem

Bu karar, kamulaştırma süreçlerinde tarafların beklentilerini ve hesaplamalarını yeniden şekillendirebilir. Özellikle hak sahipleri açısından, kamulaştırma bedelinin ödenme sürecindeki maliyetler üzerindeki etkileri dikkatle izlenecek.