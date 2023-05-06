Karadeniz'de sondajın yeni adresi Amasra-3

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığı kaydedildi.

Açıklamada, enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.