Karadeniz'de sondajın yeni adresi Amasra-3
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığı kaydedildi.
Açıklamada, enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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