Karadeniz'de sondajın yeni adresi Amasra-3

Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı.

Karadeniz'de sondajın yeni adresi Amasra-3
Son Güncelleme:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığı kaydedildi.

Açıklamada, enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

# fatih # sondaj gemisi # Amasra # doğalgaz # enerji
Türkiye Sigorta'dan deprem raporu Benzin ve motorine indirim geldi Ücretsiz doğal gaz kararı yürürlükte Kavcıoğlu enflasyon tahminini açıkladı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
2 6 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
4 Murat Zorluoğlu kimdir?
5 Türk seçmenler hangi ülkelerde oy kullanıyor?