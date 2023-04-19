Faturalardan nasıl tasarruf edilir?
Her ay düzenli olarak gelen ve ödenmesi gereken faturalar bazı durumlara göre çok kabarık gelebiliyor. Bu nedenle faturalardan tasarruf yapmak isteyenler, arama motorlarında "faturalardan nasıl tasarruf edilir?, faturadan tasarruf yöntemleri neler?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Elektirik, su, doğalgaz gibi faturalar, bütçede önemli yer tutan giderler arasında. Faturaların cebinizi yakmaması için izleyebileceğiniz bazı tasarruf yöntemleri bulunuyor.
SU FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?
• Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamak ve tam doluyken çalıştırmak. Böylece her seferinde yaklaşık 50 litre su tasarruf edersiniz.
• Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün diye akan suyun altına tutmak yerine önceden buzdolabından çıkartmak.
• Klozete çöp atıp gereksiz yere sifonu kullanmamak.
• Çamaşır makinesini haftada 1 kez daha az çalıştırdığınızda daha çok tasarruf edersiniz.
• 5 dakikalık duş sırasında ortalama 60 litre su harcamakta. Duş süresi 1 dakika kısalttığınızda bile daha fazla tasarruf etmiş olursunuz.
ELEKTRİK FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?
• Öncelikle evde kullandığınız elektronik eşyaların bir ayda ne kadar harcadığını hesaplayabilirsiniz.
Örnek:
• Haftada 5 kez A+ bulaşık makinesini çalıştırmanın aylık faturamdaki karşılığı: 16 TL.
• Günde 1 kez çalıştırdığınız kettle ayda 8.75 TL’lik enerji harcıyor.
• Fırının kapağını her açtığınızda yüzde 20 enerji kaybolur.
• Buzdolabının içindeki deliklerin önünü kapatmak daha fazla enerji harcatır.
• Çamaşır, bulaşık makinelerinde, A++ ürünler A sınıfı olanlara göre yılda yüzde 40’a yakın tasarruf sağlar.
DOĞAL GAZ FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?
• Kombi ve petek bakımına dikkat.
• Peteklerin önünde büyük eşyalar olmamalı.
• Kombiyi sık sık açıp kapatmak, faturayı kabartır.