Faturalardan nasıl tasarruf edilir?

Elektirik, su, doğalgaz gibi faturalar, bütçede önemli yer tutan giderler arasında. Faturaların cebinizi yakmaması için izleyebileceğiniz bazı tasarruf yöntemleri bulunuyor.

SU FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?

• Bulaşıkları makineye koymadan önce durulamak ve tam doluyken çalıştırmak. Böylece her seferinde yaklaşık 50 litre su tasarruf edersiniz.

• Donmuş yiyeceklerin buzu çözülsün diye akan suyun altına tutmak yerine önceden buzdolabından çıkartmak.

• Klozete çöp atıp gereksiz yere sifonu kullanmamak.

• Çamaşır makinesini haftada 1 kez daha az çalıştırdığınızda daha çok tasarruf edersiniz.

• 5 dakikalık duş sırasında ortalama 60 litre su harcamakta. Duş süresi 1 dakika kısalttığınızda bile daha fazla tasarruf etmiş olursunuz.

ELEKTRİK FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?

• Öncelikle evde kullandığınız elektronik eşyaların bir ayda ne kadar harcadığını hesaplayabilirsiniz.

Örnek:

• Haftada 5 kez A+ bulaşık makinesini çalıştırmanın aylık faturamdaki karşılığı: 16 TL.

• Günde 1 kez çalıştırdığınız kettle ayda 8.75 TL’lik enerji harcıyor.

• Fırının kapağını her açtığınızda yüzde 20 enerji kaybolur.

• Buzdolabının içindeki deliklerin önünü kapatmak daha fazla enerji harcatır.

• Çamaşır, bulaşık makinelerinde, A++ ürünler A sınıfı olanlara göre yılda yüzde 40’a yakın tasarruf sağlar.

DOĞAL GAZ FATURASINI AZALTMAK İÇİN YÖNTEMLER NELER?

• Kombi ve petek bakımına dikkat.

• Peteklerin önünde büyük eşyalar olmamalı.

• Kombiyi sık sık açıp kapatmak, faturayı kabartır.