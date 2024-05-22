Faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere 750 TL!

Fatura ödemelerini kolaylaştıran otomatik ödeme sistemi uzun süredir Türkiye'de yaygın olarak kullanılıyor. Bankalar, müşterilerinin otomatik ödeme talimatı vermesi için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Otomatik ödeme talimatını cazip hale getirmek için yapılan kampanyalar, vatandaşın cebini de rahatlatacak nitelikte olabiliyor.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERENE 750 TL

QNB Finansbank, otomatik ödeme talimatı vermeyi yaygınlaştırmak, otomatik ödemeyi cazip hale getirmek için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre, otomatik ödeme verilen her bir fatura için müşterilerine 250 TL bonus puan verecek. 31 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyada toplamda 750 TL'ye kadar ParaPuan verilecek.

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Kampanyaya katılmak için QNB Finansbank hesabından otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Kredi kartıyla verilecek talimatlardan ödül kazanabilmek adına, talimat verilen faturanın en az bir defa 30 Haziran 2024 tarihine kadar ödenmiş olması gerekiyor.

Talimatlar 30 Kasım 2024 tarihine kadar aktif kalması şartı var. Bu tarihten önce iptal edilen talimatlar için ParaPuan ödülleri iptal edilecek.

ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gün. Bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar iptal edilecektir.

Kazanılan ParaPuan'lar, QNB Finansbank'ın anlaşmalı olduğu iş yerlerinde ve POS cihazlarında kullanılabilir.

KAMPANYADAN YARARLANMA KOŞULLARI

QNB Finansbank şubeleri, çağrı merkezi, QNB Mobil veya bireysel internet bankacılığı aracılığıyla otomatik fatura ödeme talimatı verebilirsiniz.

Her müşteri bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve en fazla 750 TL değerinde ParaPuan kazanabilir.

Kampanyaya dahil olan faturalar, diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Bu özel fırsatı kaçırmayın! Faturalarınız artık bedavaya gelecek, QNB Finansbank'ın kampanyasından yararlanmak için son tarih olan 31 Mayıs'a kadar talimatınızı verin.