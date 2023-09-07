Fındıkta kokarca böceği mesaisi! Üreticilerin başı bu kez de böcekle dertte

Ordu Fatsa’da fındık üreticilerinin başı mahsule zarar veren kokarca böceği ile dertte. Zararlı böceğe karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek.

Fındıkta kokarca böceği mesaisi! Üreticilerin başı bu kez de böcekle dertte
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Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği üretime zarar verdi. Zararlıyla biyolojik mücadele için çalışma başlatıldı.  Fatsa ilçesinde özellikle fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arısı ile biyolojik mücadele verilecek.

Zararlı böceğin popülasyonu bu sene arttı. Oran yüzde 300 ile 400’lere ulaştı. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu zararlı böceği üretim sahasından silmek için topyekun bir savaş vereceğiz dedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fındık # ordu # fatsa
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