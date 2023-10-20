Fitch Banka Marjlarında Toparlanma Öngördü! Sıcak Para Merkezleri Türkiye'deki Bankalardan Umutlu

Hükümet sıcak para arayışı içindeyken Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch (fiç) Türk banklarını analiz etti. Fitch, Türk bankalarının marjlarında toparlanma öngördü. Kuruluş, Türk bankalarının kredi büyümesinin, ekonomi politikalarındaki değişim sonrası gelen düzenlemelerin etkisiyle ikinci çeyrekte yavaşladığını belirtirken, kurum büyümedeki yavaşlamanın ikinci yarıda da sürmesini bekliyor. Yüksek TL mevduat faizlerine karşılık, daha yüksek kredi faizleri ve TÜFE'ye endeksli tahvil getirileri ile yılın ikinci yarısında marjlarda hafif toparlanma öngörüldü. Fitch, Eylül ayında ise Türkiye’nin not görünümünü 'durağan'a çıkarmıştı.