Fiyatlar Artıyor Mu? 10 Kasım 2023 Altının Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları her an değişmektedir. Bu yüzden altını olanlar her an alış ve satış fiyatlarına bakarak yatırımlarını yaparlar. Peki 10 Kasım günü altın kaç TL oldu? Hangi altın türü kaç TL'den satılıyor?

Fiyatlar Artıyor Mu? 10 Kasım 2023 Altının Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın fiyatları her an bir dalgalanma ile düşüp çıkabiliyor. Bu doğrultuda da altını olanlar ya da yatırım yapmak isteyenler sürekli altını değerine bakıyorlar. Altının alış ve satışına bakarak yatırımınızı yapabilirsiniz. Peki 10 Kasım günü altın kaç TL oldu? Hangi altın türü kaç TL'den satılıyor?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.06 gerileyerek 1,949.26 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,953.50 dolara geriledi. 

Fiyatlar Artıyor Mu? 10 Kasım 2023 Altının Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

10 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1787.93
Satış Fiyatı: 1787.93

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2895.75
Satış Fiyatı: 2946.25

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5786.88
Satış Fiyatı: 5894.92

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11502.85
Satış Fiyatı: 11730.17

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11812.86
Satış Fiyatı: 12020.02

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11815.18
Satış Fiyatı: 12027.95

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28676.31
Satış Fiyatı: 29236.12

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