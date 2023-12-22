Fiyatlar Yine Arttı! Otomobil Sahiplerini Üzecek Haber! 22 Aralık 2023 Tarihinde Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Beklenen indirim gerçekleşti mi? Araç sahipleri indirimi bekliyor. Ancak beklenen indirim haberi bir türlü gelmedi. 22 Aralık günü benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?

Fiyatlar Yine Arttı! Otomobil Sahiplerini Üzecek Haber! 22 Aralık 2023 Tarihinde Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?
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Akaryakıt fiyatları yükseldikçe araç sahipleri endişeli bir şekilde yakıt fiyatlarını izlemeye başlıyor. Bu şekilde pek çok insan yeni akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti mi? Maalesef araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi gelmedi. Peki 22 Aralık 2023 günü benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? 

Fiyatlar Yine Arttı! Otomobil Sahiplerini Üzecek Haber! 22 Aralık 2023 Tarihinde Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 22 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.51 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.11 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 22 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.18 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.74 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 22 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.37 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.99 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT

 

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