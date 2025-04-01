Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler
Forbes dergisi 2025 yılı Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl dünya genelinde milyarder sayısı 247 kişi artarak 3.028'e ulaştı ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu yıl Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı.
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Forbes dergisi 2025 yılı Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl dünya genelinde milyarder sayısı 247 kişi artarak 3.028'e ulaştı ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu yıl Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 35 isim yer aldı.
2025 YILI MİLYARDERLER LİSTESİ YAYIMLANDI
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes milyarderler listesini açıkladı. Bu yıl ilk kez sayı 3 bini aştı. Milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolara ulaştı. İşte o detaylar...
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN İSİMLER
Forbes'un 2025 yılı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye'den listeye giren 30 iş insanı ve servetleri aşağıdaki gibi: