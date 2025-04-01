Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler

Forbes dergisi 2025 yılı Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl dünya genelinde milyarder sayısı 247 kişi artarak 3.028'e ulaştı ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu yıl Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 35 isim yer aldı.

2025 YILI MİLYARDERLER LİSTESİ YAYIMLANDI

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes milyarderler listesini açıkladı. Bu yıl ilk kez sayı 3 bini aştı. Milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolara ulaştı. İşte o detaylar...

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN İSİMLER

Forbes'un 2025 yılı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye'den listeye giren 30 iş insanı ve servetleri aşağıdaki gibi:

Murat Ülker – 5,5 milyar dolar​

Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar​

Eren Özmen – 4 milyar dolar​

Uğur Şahin – 4 milyar dolar​

Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar​

İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar​

Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar​

Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar​

Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar​

Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar​

Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar​

Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar​

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar​

İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar​

Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar​

Mustafa Küçük – 2 milyar dolar​

Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar​

Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar​

Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar​

Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar​

Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar​

Hamdi Akın – 1,7 milyar dolar​

Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar​

Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar​

Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar​

Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar​

Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar​

Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar​

Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar​

Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar​