Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler

Forbes dergisi 2025 yılı Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl dünya genelinde milyarder sayısı 247 kişi artarak 3.028'e ulaştı ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu yıl Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı.

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler
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Forbes dergisi 2025 yılı Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Bu yıl dünya genelinde milyarder sayısı 247 kişi artarak 3.028'e ulaştı ve toplam servetleri 16,1 trilyon dolara yükseldi. Bu yıl Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 35 isim yer aldı.

2025 YILI MİLYARDERLER LİSTESİ YAYIMLANDI

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes milyarderler listesini açıkladı. Bu yıl ilk kez sayı 3 bini aştı. Milyarderlerin toplam serveti 16,1 trilyon dolara ulaştı. İşte o detaylar...

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN İSİMLER

Forbes'un 2025 yılı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye'den listeye giren 30 iş insanı ve servetleri aşağıdaki gibi:

Murat Ülker – 5,5 milyar dolar​ 

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 1

Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar​ 

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 2

Eren Özmen – 4 milyar dolar​

 Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 3

Uğur Şahin – 4 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 4

Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 5

İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 6

Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 7

Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 8

Ferit Faik Şahenk – 2,8 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 9

Mustafa Rahmi Koç – 2,8 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 10

Filiz Şahenk – 2,6 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 11

Mehmet Sinan Tara – 2,5 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 12

Hamdi Ulukaya – 2,3 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 13

İbrahim Erdemoğlu – 2,1 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 14

Ali Metin Kazancı – 2 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 15

Mustafa Küçük – 2 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 16

Sezai Bacaksız – 1,9 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 17

Şefik Yılmaz Dizdar – 1,9 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 18

Nihat Özdemir – 1,9 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 19

Selçuk Bayraktar – 1,8 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 20

Ali Erdemoğlu – 1,8 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 21

Hamdi Akın – 1,7 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 22

Haluk Bayraktar – 1,6 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 23

Ahmet Çalık – 1,5 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 24

Deniz Şahenk – 1,5 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 25

Mehmet Ali Aydınlar – 1,4 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 26

Bülent Eczacıbaşı – 1,3 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 27

Aydın Doğan – 1,2 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 28

Mustafa Latif Topbaş – 1,2 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 29

Faruk Eczacıbaşı – 1,1 milyar dolar​

Forbes'un küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den 30 isim yer aldı. İşte Forbes'ta yer alan Türkler - Resim : 30

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