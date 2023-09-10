G20'den kripto para kararı

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi.

İlk günün sonunda Yeni Delhi G20 Liderler Zirvesi bildirisi yayımlandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi bildirisinde "fikir birliğine" varıldığını açıkladı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Modi'nin liderleri karşıladığı resmi törenle başlamasının ardından devam ediyor.

Başbakan Modi, öğleden sonra toplantıları öncesinde bildiriye ilişkin konuşma yaptı.

Modi, "İyi haberler aldım. Ekibimizin çalışmaları sonucu Yeni Delhi G20 Liderler Zirvesi bildirisinde fikir birliğine varıldı." dedi.

Modi, konuşmasında bildirinin kabul edildiğini duyurdu.

SONUÇ BİLDİRGESİ

G20 Sonuç Bildirisinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez." denildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar:

• Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

• Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

• G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

• G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

• Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

• Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

• Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz.