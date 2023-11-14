Geçim Sıkıntısı Yaşayan Emekliler İkramiyeyi Yetersiz Buluyor

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiye ödemeleri yapıldı. Emekliler 5 bin liranın bir yaraya merhem olmadığını, sadaka niyetine verildiği görüşünde. Çalışmak zorunda olan ve dul yetim maaşı ile geçimini sağlayan emekliler ise duruma tepkili.

Geçim Sıkıntısı Yaşayan Emekliler İkramiyeyi Yetersiz Buluyor
Editör: Şevval İskender

Cumhuriyetin 100. yılında çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin liralık destek ödemeleri yapıldı. Çalışmak zorunda olan ve dul yetim maaşı ile geçimini sağlayan emekliler ise duruma tepkili.

Ssk, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine ödemeler yapıldı ancak, dul yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapıldı.

7 bin 500 liralık aylıkla geçinemeyen emekli mecburen çalışmak zorunda.



Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
Öne Çıkanlar #Canlı Yemen Ensarullah Lideri Abdulmelik El-Husi Konuşuyor #sondakika #Canlı Yemen Ensarullah Lideri Abdulmelik El-Husi Konuşuyor #sondakika Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!