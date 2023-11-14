Geçim Sıkıntısı Yaşayan Emekliler İkramiyeyi Yetersiz Buluyor

Cumhuriyetin 100. yılında çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin liralık destek ödemeleri yapıldı. Çalışmak zorunda olan ve dul yetim maaşı ile geçimini sağlayan emekliler ise duruma tepkili.



Ssk, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine ödemeler yapıldı ancak, dul yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapıldı.

7 bin 500 liralık aylıkla geçinemeyen emekli mecburen çalışmak zorunda.







