Gıda Harcaması 5 Katına Çıktı

Peş peşe gelen zamlara her gün bir yenisi ekleniyor, vatandaşın geçim sıkıntısı katlanarak büyüyor. Ankara’da 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 5 katına çıktı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerine tırmanarak 13 bin 334 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 43 bin lira 433 lira oldu.

Gıda Harcaması 5 Katına Çıktı

Mutfaklarda bolluk yok, kiloyla alınan ürünler taneye dönüştü. Faturalar katlandıkça ne kazan kaynıyor, ne keyif çayı yapılıyor. Gıdaya gelen zamlar maaşı cebe girmeden eritiyor.

Veriler TÜRK-İŞ Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna ait. Rapora göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı. Gıda fiyatları eylül ayında aylık yüzde 9,31, yıllık ise yüzde 84,04 arttı.

Kartlı Ödemeler Yüzde 131 ArttıKartlı Ödemeler Yüzde 131 ArttıEkonomi
# Gıda zam # mutfak # zam
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