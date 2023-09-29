Gıda Harcaması 5 Katına Çıktı

Mutfaklarda bolluk yok, kiloyla alınan ürünler taneye dönüştü. Faturalar katlandıkça ne kazan kaynıyor, ne keyif çayı yapılıyor. Gıdaya gelen zamlar maaşı cebe girmeden eritiyor.



Veriler TÜRK-İŞ Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna ait. Rapora göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı. Gıda fiyatları eylül ayında aylık yüzde 9,31, yıllık ise yüzde 84,04 arttı.