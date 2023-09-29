Gıda Harcaması 5 Katına Çıktı
Peş peşe gelen zamlara her gün bir yenisi ekleniyor, vatandaşın geçim sıkıntısı katlanarak büyüyor. Ankara’da 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 5 katına çıktı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerine tırmanarak 13 bin 334 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 43 bin lira 433 lira oldu.
Mutfaklarda bolluk yok, kiloyla alınan ürünler taneye dönüştü. Faturalar katlandıkça ne kazan kaynıyor, ne keyif çayı yapılıyor. Gıdaya gelen zamlar maaşı cebe girmeden eritiyor.
Veriler TÜRK-İŞ Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporuna ait. Rapora göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı. Gıda fiyatları eylül ayında aylık yüzde 9,31, yıllık ise yüzde 84,04 arttı.