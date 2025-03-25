Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyor

Güler Sabancı, 21 yıldır yürüttüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı kim olacak?

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakıyor
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Merhum Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan, 21 yıllık süreçte Holding’in stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki büyük başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart’taki Genel Kurul’da son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek. 

SABANCI HOLDİNG'İN BAŞINA KİM GEÇECEK? 

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul’da seçilecek. Yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı kapsamında, Başkanlık görevine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın önerilmesi planlanıyor. Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu’nda bulunmakta olup, Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.

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