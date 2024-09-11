Gülün fiyatı belli oldu

Isparta'da bu yıl gül çiçeği tabanının fiyatı kilogram başına 90 lira olarak belirlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gülün fiyatı belli oldu
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Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, mayıs ve haziran saatlerinde topladıkları gülleri fabrikalara teslim eden açıklamalar için beklenen fiyat nihayet açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), gül çiçeği için bu yıl 90 liralık bir taban fiyatı belirledi. Geçen yıl kilogram başına 54 lira 50 kuruş olan fiyatta bu yıl önemli bir artış görüldü.

Gül çiçeği alım kampanyasının bu yıl 50 gün sürdüğünü söyleyen GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, mevsim koşulları nedeniyle gül hasadının bu yıl bir ay erken başladığını ve 50 gün boyunca devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Işıdan, Isparta'da bu yıl yaklaşık 11 bin ton gül çiçeği rekoltesi saklandıklarını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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