Halkbank geri ödemesiz 625 Bin TL veriyor

Halkbank ile KOSGEB iş birliği kapsamında başvuru şartlarını sağlayan herkese 625 bin TL para verileceği duyuruldu. Verilecek para ile girişimcilik yapan kişileri destekleyecek bir tutardır. Bu kapsamda KOSGEB Yeni Girişimci Programından faydalanabilmek için bazı adımları izlemeniz gerekiyor.

Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE kodunu tespit etme sürecini başlatmanız gerekiyor.

Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey ise kuracağınız işin KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmeniz gerekiyor.

KOSGEB tarafından verilen eğitime katılıp KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini alın.

Başvuracağınız programla ilgili Geleneksel Girişimci Eğitimi veya İleri Gelişimci Eğitimi adlı eğitimleri tamamlayıp katılım belgesini alın.

Sizin kuracağınız NACE Kodu eğer Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İleti Girişimci Faaliyet Konuları Tablosu içerisinde yer alıyorsa şayet mutlaka İleri Girişimci Eğitimini tamamlamanız gerekiyor.

625 Bin TL Hibe Başvurusu e-Devlet Üzerinden Yapılacak!

KOSGEB ve Halkbank iş birliği ile verilen 625 Bin TL Hibe ile ilgili detaylar belirlenmeye başladı. KOSGEB tarafından verilen bu desteklere başvurular e-Devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. KOSGEB tarafından sunulan eğitimler de ücretsizdir. Eğitimler online olarak verildiği için istediğiniz zaman katılabilirsiniz.

KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra işletme kuruluşu için bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Başvuru yapacağınız işletme de Türk Ticaret Kanunu kapsamında tanımlı kişi veya sermaye şirketi konumunda olmalıdır.

KOSGEB tarafından sunulan program süresi boyunca girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşmemelidir. Tüm bu detaylara dikkat ederek KOSGEB tarafından verilen hibe ve destek programlarından faydalanarak iş kurma şansınız olduğu gibi ayrıca hali hazırda işinizi geliştirme fırsatı elinize geçecektir.

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Kaynak: medyabey.com