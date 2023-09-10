Hamsi bollaştı! İşte fiyatları

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Rize'de av yasağı sonrası balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin fiyatı, 100 liradan 50 liraya kadar düştü.

Hamsi bollaştı! İşte fiyatları
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Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu. Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda sargan takılırken, Karadeniz'de avlanan balıkçılar, yılın ilk hamsilerini de yakaladı.

Kilosu geçen hafta 100 liradan satılan hamsi ve istavritin fiyatı da düştü. İstavritin fiyatı 50 liraya kadar gerilerken, hamsinin fiyatı 50 ile 70 lira arasında tezgahlarda yerini aldı.

"DENİZ SUYUNUN BİRAZ SOĞUMASI LAZIM"

Balıkçı Yaşar Karasüleyman, deniz suyunun biraz soğuması gerektiğini belirterek, "Balık nefes alıyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu hamsi nefes alıyor. Daha canını vermedi öyle taze. Yerli hamsi, Araklı Limanı'ndan çıktı. Mükemmel bir hamsi, bundan bugün herkes yiyecek. Böyle bir hamsi ilk defa görüyorum. Bu sene hamsi 20 liraya kadar düşecek. Bu hamsi bol, kilosunu 20 liradan satacağız" dedi.

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