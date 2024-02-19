Tüik İlk Kez Açıkladı: Faturalarda Zirve Kimin?

İlk kez yayımlanan istatistiğe göre, hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 2022'de 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynakları arasında zirveye 48,3 ile doğal gaz yerleşti. Yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür doğal gazı izledi.

Hanehalkları içerisinde ise doğal gazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektriğin kullanım alanlarındaysa aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın su ısıtma amacıyla kullanımı yüzde 58,8 olurken, bunu yüzde 57,5 ile pişirme ve yüzde 56,4 ile alan ısıtma izledi.

Su ısıtmada ikinci tercihini haneler, en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisinden ve yüzde 7,8 ile elektrikten yana kullandı.